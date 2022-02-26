نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 وشروط القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث مع إعلان تلك النتائج البحث يتزايد حولها الى حد كبير عمليات البحث على جوجل بعدما ان تم التأكيد على ان تلك النتائج سيبدأ اعمال طرحها الرسمي بشتى التخصصات والأقسام عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية، حيث بشكل مؤخر تقدم عدد كبير من الطلاب والطالبات على طلب الالتحاق داخل الجامعات العراقية، حيث بدأ على الفور الانتهاء من أعمال مراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي والبدء على أعمال طرحها بشكل وبصورة الكترونية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان تبدأ على الفور مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور لاجل الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها على نحو خطوات نستعرضها الان ونتابعها عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض من موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية على نحو أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابعة اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور النتائج معلنة على الفور

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.