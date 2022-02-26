الأمن الروسى: سقوط ثلاث قذائف أوكرانية على ضواحى روستوف الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للهيئة اليوم السبت: "سجلت مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى سقوط ثلاث قذائف من عيار 120 ملم، أطلقت من الأراضى الأوكرانية وسقطت فى منطقة ميليروفسكى بضواحى مقاطعة روستوف"، نافيا وقوع أضرار وضحايا. يُذكر أن روستوف تقع على الحدود مع إقليم "دونباس" الأوكرانى.

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