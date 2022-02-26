عاجل.. تعطل الموقع الرسمى لـ الكرملين على شبكة الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وتدخل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يومها الثالث، اليوم السبت، حيث تجدد قصف العاصمة وسُمع دوى إطلاق نار فى ميدان الاستقلال وسط كييف منذ الساعات الأولى من اليوم.

ويأتى ذلك وسط تحذيرات من السفارات الأجنبية ومطالبات لرعاياها بالحذر والبقاء قرب الملاجئ، وتحذيرات متكررة للأوكرانيين بالنزول إلى الملاجئ للاحتماء من القصف.