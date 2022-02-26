بلجيكا: سننشر 300 جندى فى رومانيا ونرسل مدافع رشاشة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف دى كرو- فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن بلجيكا ستقوم أيضا بدعم القوات الأوكرانية بألفى مدفع رشاش و3800 طن من الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة فى بروكسل تدرس المزيد من طلبات المساعدة من الحكومة فى كييف.

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