عاجل.. فرض حظر تجول فى كييف واستمرار عمليات الإجلاء

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مساء اليوم السبت، وجود أكثر من 100 ألف جندى روسى على الأراضى الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكرانى حذر ليل الجمعة من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكى فى رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكترونى للرئاسة "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم".

وأضاف "اهتمام خاص بكييف.. لا يمكننا أن نخسر العاصمة".