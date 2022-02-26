جربها الآن.. طرق متنوعة لشحن شدات ببجي مدفوعة ومجانية عن طريق الأيدي 2022

طرق شحن شدات ببجى، يبحث العديد من مستخدمي ببجى عن الطرق المختلفة لشحن شدات ببجى اللازم الحصول عليها للاستمتاع باللعب بشكل أفضل والقدرة على البقاء وتخطى المراحل المتتالية باللعبة دون الحاجة إلى اتباع الطرق الغير شرعية والمهكرة لشحن الشدات، فإذا كنت تبحث على طرق مضمونة وموثوق بها لشحن شدات ببجى موبايل فأنت فى المكان الصحيح حيث نرشدك على أسهل الطرق الرسمية للحصول على الشدات سواء مجانا أو بمقابل مادي والتي يعتمد عليها الكثير من مستخدمي ببجى وأثبتت مصداقيتها خلال الفترات الماضية.

طريقة شحن شدات ببجى مجانا بطريقة مضمونة

هناك بعض من المواقع التي توفر شحن شدات ببجى بطريقة مجانية تماما دون الحاجة إلى استخدام رصيد الهاتف أو وجود حساب بنكى لك، حيث تعتمد هذه المواقع على طلب عدد من المهام منك وعند إكمالها بنجاح يتم حصولك على نقاط والتي تستطيع تجميعها على بطاقة جوجل بلاى المجانية ثم تقوم بتحويلها إلى شدات، ومن أمثلة هذه المواقع موقع idle empire، موقع oonoo، موقع ihackgames، ويمكن استخدام هذه المواقع بسهولة عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الموقع سواء من الهاتف أو الكمبيوتر.

ستظهر الصفحة الرئيسية للموقع أمامك بها بعض الأسئلة والفيديوهات.

قم بالإجابة على الأسئلة ومشاهدة الفيديوهات والإعلانات التي بداخلها.

بعد الانتهاء من المهام سيتم تجميع نقاطك على بطاقة جوجل بلاى المجانية.

قم بتحويل النقاط المجمعة إلى شدات لشراء الأسلحة والأدوات.

طريقة شحن شدات ببجى عن طريق ID

من إحدى الطرق الرسمية والمدفوعة لشحن شدات ببجى هى الشحن من خلال الموقع الرسمي لشحن الشدات وهو pubg Midasbuy وهو ليس موقع مجاني بل تقوم بشحن الشدات من خلالها بمقابل مادي إما عن طريق الفيزا أو الاقتطاع من رصيد الهاتف ولكن بأسعار مناسبة جدا، وذلك من خلال الخطوات التالية: