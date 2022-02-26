مسؤول تركي ينفي "إغلاق المضيقين" أمام سفن روسيا

قال مسؤول تركي، السبت، إن أنقرة لم تتخذ قرارا بمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني على ذلك.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى أن تركيا وافقت على منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، لكن أنقرة لم تؤكد ذلك.

وجاء إعلان زيلينسكي في بيان بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وفق "رويترز".

وقال زيلينسكي :" أتقدم بالشكر للرئيس التركي والشعب التركي لدعمهم الكبير".

وأضاف: "حظر مرور "السفن الحربية إلى البحر الأسود وتقديم الدعم العسكري والإنساني الكبير أمر بالغ الأهمية اليوم".

وتابع: "شعب أوكرانيا لن ينسى ذلك".

ولكن مسؤولا تركيا مطلعا، قال لرويترز السبت، إن بلاده لم تتخذ قرارا بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام السفن الروسية.

كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن السفارة الروسية في تركيا، قولها إن روسيا لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا بشأن إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.

ولم تعلن تركيا، التي تسيطر على المضيقين اللذين يربطان البحر المتوسط ​​بالبحر الأسود، أي حظر على السفن الحربية الروسية التي تستخدمها.

وقال وزير خارجيتها الجمعة إن أنقرة لا يمكنها منع أي سفينة حربية عائدة إلى قاعدتها في البحر الأسود من المرور عبر أي من المضيقين.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية إن أردوغان أبلغ زيلينسكي بأن تركيا تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بـأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدرس طلب كييف، لكنه أضاف أن "لروسيا الحق بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة".

وأضاف أنه "حتى إذا قررت تركيا بعد عملية قانونية قبول طلب أوكرانيا وإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر في الاتجاه الآخر، بعيدا عن قواعدهم الأصلية في البحر المتوسط".