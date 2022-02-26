عاجل.. الدفاع الروسية: أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الوزارة، "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة فى الاتجاهات الرئيسية للعملية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكرانى عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم فى جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات دونيتسك ولوجانسك بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".