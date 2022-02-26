عاجل.. الدفاع الأوكرانية تستهدف ناقلة جنود روسية بالقرب من كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم السبت إن طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز "Su-27" اعترضت مسار ناقلة جنود روسية من طراز "IL-76 MD" مساء أمس، وأفادت وسائل إعلامية أن الناقلة قد تحمل ما يصل إلى 167 جنديًا، بالإضافة إلى طاقم مكون مما يصل إلى سبعة أفراد.

وعلى صعيد متصل، حثت وزارة الدفاع الأوكرانية الشعب الأوكرانى إلى إزالة أسماء الشوارع والمدن والقرى من لافتات الطرق فى مناطقهم.

وقالت الوزارة فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أن ذلك يأتى "من أجل إرباك وتضليل العدو الذى يتحرك بصفة غير قانونية نحو أوكرانيا، ندعو إلى إزالة اللوحات التى تحمل أرقام وأسماء الشوارع والمدن والقرى فى مناطقهم"، مؤكدة "نفعل كل ما فى وسعنا من أجل تطهير أوكرانيا من المحتل الروسى فى أسرع وقت ممكن".