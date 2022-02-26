الكرملين: روسيا تهيأت مسبقا للعقوبات الغربية

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، منوها بأن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.
وقال بيسكوف للصحفيين "العقوبات خطيرة للغاية. العقوبات التي أعقبت الأيام القليلة الماضية. لقد أعددنا لها أيضا بشكل جدي وتحضرنا لها مسبقا".
وأضاف بيسكوف أن البلاد تتخذ تدابير لضمان التشغيل السلس للاقتصاد، قائلا:
"الآن نحن بحاجة إلى مزيد من التحليل وتنسيق العمل من خلال الإدارات ذات الصلة. وبالطبع، يتم اتخاذ تدابير على الفور لتقليل الضرر الناجم عن هذه العقوبات، والأداء السلس لجميع قطاعات اقتصادنا، وأنظمة اقتصادنا".
وفرضت العديد من الدول الغربية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أكد الجانب الروسي أنها لمساعدة دونباس ولنزع الأسلحة من أوكرانيا.
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