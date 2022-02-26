وزارة الدفاع الروسية تصدر أوامر للقوات بتوسيع زحفها على جميع المحاور في...

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامرها للقوات بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد إعلان كييف رفض التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع تشكيلاتنا بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة".

وتابع: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية".

ولفت بيان الوزارة إلى أن مجموعات الكتائب القومية (المتطرفين) الأوكران تستخدم سيارت الجيب العالية ومجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون. وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

وعلى الرغم من محاولات هجوم المتطرفين، وسعت اليوم قوات لوغانسك تقدمها وتقدمت من بداية العملية إلى عمق يصل إلى 46 كيلومترا، بعد أن دخلت Shchastia و Muratovo.

كما تقدمت مجموعة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في اتجاه بيتريفسكي، مسافة 10 كيلومترات أخرى ودخلت إلى Starognatovka و Oktyabrskaya و Pavlopol.

وأوضح البيان أن تورط السكان المدنيين في أوكرانيا في الأعمال العدائية مع المتطرفين القوميين سيؤدي حتما إلى وقوع حوادث وسقوط ضحايا.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الشعب الأوكراني إلى أن يكون واعيا وألا "يستسلم لاستفزازات نظام كييف وألا يعرض نفسه وأحبائه لمعاناة لا داعي لها".

من جانب آخر لفت بيان الوزارة إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران في نشر وحدات الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية، ليس فقط في كييف، ولكن أيضا في المدن الأوكرانية الأخرى، منوها بأنه يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وجددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على مناطق سكنية في المدن الأوكرانية.