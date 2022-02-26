فرار ما يقرب من 120 ألف أوكراني إلى دول مجاورة

قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 120 ألف شخص فروا حتى الآن من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في أعقاب العملية العسكرية الروسية.

وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن ما يقرب من 116000 عبروا الحدود الدولية حتى الآن.. هذا الرقم قد يرتفع، إنه يتغير كل دقيقة ويتغير كل ساعة".

وتتوقع الوكالة أن يفر ما يصل إلى أربعة ملايين أوكراني إذا تدهور الوضع أكثر.

وصرحت مانتو بأن معظمهم يتجهون إلى بولندا ومولدوفا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة، وحتى البعض الآخر إلى بيلاروس.

وأفادت وكالة "أ ب" بأن الوكالة لم تكن لديها تفاصيل عن الأعداد حسب البلد، لكن الأعداد الأكبر كانت تصل إلى بولندا، حيث استقر حوالي مليوني أوكراني للعمل في السنوات الأخيرة.

وأعلنت بولندا فتح حدودها أمام الأوكرانيين الفارين، حتى لمن ليس لديهم وثائق رسمية.

وذكرت الحكومة البولندية صباح السبت أن أكثر من 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية الأوكرانية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوردت محطة "تي في إن 4" البولندية نقلا عن أشخاص عبروا الحدود أن طابورا من المركبات ينتظر دخول بولندا امتد 15 كيلومترا داخل أوكرانيا عند معبر ميديكا الحدودي.