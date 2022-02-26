تسجيل 18 وفاة و7861 اصابة بكورونا في الاردن

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دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة الجمعة، عن تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13785 وفاة و1614698 إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم، 18.42 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
أشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 116364 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 128 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 164 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 823 حالة.
وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.
وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة.
وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 17322 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1484549 حالات.
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