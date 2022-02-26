دوت الخليج :- توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي انتهاء موجة كورونا الرابعة الحالية قبيل شهر رمضان المبارك، متفائلا بالوصول إلى صيف آمن.
وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأربعاء، أوضح أن ذروة الموجة الرابعة كانت في الأسبوع الثاني من شباط الحالي،وشهدت تسجيل نحو 23 ألف إصابة يوميا بكورونا، وأكثر من 30% نسبة إيجابية الفحوصات.
“بدأت الأرقام في الأسبوعين الفائت والحالي بالانخفاض تدريجيا”، وفق حجاوي الذي أضاف “لأول مرة منذ الموجتين الثالثة والرابعة انخفض أعداد مرضى كورونا في المستشفيات إلى أقل من ألف مريض، إضافة إلى انخفاض الحالات النشطة في العزل المنزلي”.
وبين تسجيل 135 ألف إصابة كورونا في أسبوع الذروة، مقارنة مع 116 ألف إصابة في الأسبوع الفائت، متوقعا أن لا نتجاوز 100 ألف إصابة في الأسبوع الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات بانتهاء موجة كورونا الحالية قبيل رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.