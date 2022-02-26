بعد 8 أشهر من "الحادثة المرعبة".. إريكسن يعود للملاعب

بعد 259 يوما من الحادثة "المرعبة"، عاد الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن للملاعب، وشارك في أول مباراة رسمية له مساء السبت.

ووقف جميع الحاضرين في الملعب، لتحية النجم الدنماركي، لحظة دخوله بديلا في الدقيقة 52، خلال مباراة فريقه الجديد برينتفورد، أمام نيوكاسل يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يلعب إريكسن، لاعب خط الوسط الدنماركي، منذ تعرضه لأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام فنلندا في يونيو، وكان يتدرب مع ناديه السابق أياكس أمستردام من أجل استعادة لياقته.

وبعد أن تمت زراعة لجهاز تنظيم ضربات القلب للاعب الدنماركي، أعلن برنتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير، تعاقده مع اللاعب في انتقال حر.

وكان إريكسن برع في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير وكان جزءا من تشكيلة إنترناسيونالي التي فازت بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث لعب للفريق الإيطالي 26 مباراة مع الإنتر.

كما كان الدعامة الأساسية لمنتخب الدنمارك لأكثر من عقد من الزمان، حيث خاض معه 109 مباريات دولية وأحرز 36 هدفًا.