الإمارات ترسل 35 طنا من المواد الغذائية إلى تيغراي

أرسلت دولة الإمارات، طائرة تحمل على متنها 35 طنا من المواد الغذائية إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيغراي في إثيوبيا في إطار دعم الوضع الإنساني.

وأوضح محمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، أن هذه الإمدادات الغذائية تأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة، بدعم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي، مؤكدا التزام دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها.

وأضاف الراشدي:" تحرص دولة الإمارات على دعم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان بسبب معاناتهم من نقص المواد الغذائية،" مشيرا إلى أن هذه الشحنة تأتي التزاماً بنهج دولة الإمارات الإنساني الذي لا يتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت بإرسال 6 طائرات تحمل على متنها 300 طن من المواد الإغاثية والغذائية تتضمن 200 طن من الزيوت النباتية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي إلى مدينة ميكيلي في إقليم تيغراي العام الماضي، بالإضافة إلى إرسال 18.5 طن من الإمدادات الطبية ضمن الجهود العالمية للتصدي لجائحة " كوفيد-19".