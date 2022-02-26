عاجل.. روسيا تعلن إغلاق مجالها الجوى أمام بلغاريا وبولندا والتشيك

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم السبت، إغلاق مجالها الجوى أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا والتشيك بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قالت الهيئة الروسية الناظمة للطيران: "بسبب القرارات غير الودية للسلطات الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية" تغلق روسيا مجالها الجوى أمام "شركات الطيران الآتية من هذه البلدان و- أو المسجلة هناك، بدءاً من الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12:00 بتوقيت غرينتش) فى 26 فبراير 2022". ومع ذلك، فإن الاستثناءات ممكنة فى حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة أو من وزارة الخارجية الروسية.

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