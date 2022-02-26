الغاء فحص كورونا الامارات بدءًا من مارس 2022 وفق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالامارات

الغاء فحص كورونا الامارات بدءًا من أول شهر مارس 2022 وفق آخر التحديثات الاستراتيجية لدولة الامارات بعدما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة وتخفيف القيود من كورونا وذلك لخلق بيئة متوازنة بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية بما يحقق التعافي المستدام والحفاظ على الصحة والسلامة بالمجتمع مع العودة للحياة الطبيعية من جديد.



الغاء فحص كورونا الامارات شهر آذار 2022

إضافة لما سبق ذكره فقد أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الإلتزام بالبروتوكول الصحي المتمثل في:

أولًا إلزامية ارتداء الكمامات بالمناطق المغلقة.

كذلك ارتداء الكمامات اختياريًا في المناطق المفتوحة.

أيضًا إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء فحص PCR مرتين بينهما فاصل 48 ساعة على الأقل خلال 5 أيام للعاملين في جميع القطاعات بالإمارات.

مرتين بينهما فاصل 48 ساعة على الأقل خلال 5 أيام للعاملين في جميع القطاعات بالإمارات. في النهاية العزل الصحي للمصابين كما هو معلن عنه سابقًا دون أي تغيير.

الإجراءات الاحترازية على المستوى المحلي بالإمارات

إضافة لما سبق ذكره فإن لكل إمارة بالدولة حرية تحديد القطاعات والمهن التي يتم عمل الفحوصات الدورية للعاملين بها، وكذلك مدة الحجز للمخالطين وما يتبعه من تقيد بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والجدير بالعلم أن مع اقتراب شهر رمضان 2022 فقد أقرت الهيئة أيضًا التالي:

أولًا عودة الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة إلى سابق عهده لما قبل جائحة كورونا. كذلك تقرر عودة المصاحف إلى المساجد بعدد محدود ولكن بشرط تعقيمها عقب كل صلاة.

ضوابط القادمين إلى دولة الإمارات

كماسبق وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث شروط القدوم إلى دولة الإمارات الواجب اتباعها التالي ذكرها:

أولًا ضرورة إبراز شهادة تطعيم كوفيد-19 معتمدة تحتوي على قارئ QR للتأكد من سلامة القادم.

كذلك لغير المطعمين إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد-19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي على نظام قارئ QR.

خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي على نظام قارئ QR. كما توصي الهيئة ضرورة اتباع متطلبات الفحوصات والتطعيم للدول والوجهات المراد السفر إليها من دولة الإمارات.

إرشادات منظمة لقرار الغاء فحص كورونا الامارات