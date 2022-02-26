عاجل.. لحظة عبور دبابات وآليات عسكرية روسية إلى شرق أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "إكسترا نيوز" ضمن متابعتها لمستجدات الأوضاع فى أوكرانيا، مقاطع فيديو نشرها الإعلام الروسى لعبور دبابات وآليات عسكرية روسية إلى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا.





وتدخل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يومها الثالث، اليوم السبت، حيث تجدد قصف العاصمة وسُمع دوى إطلاق نار فى ميدان الاستقلال وسط كييف منذ الساعات الأولى من اليوم.

ويأتى ذلك وسط تحذيرات من السفارات الأجنبية ومطالبات لرعاياها بالحذر والبقاء قرب الملاجئ، وتحذيرات متكررة للأوكرانيين بالنزول إلى الملاجئ للاحتماء من القصف.