نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز عمرة رمضان عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني 1443 وخطوات التسجيل في التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز عمرة رمضان عبر تطبيق توكلنا، حيث إن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد إعلنت عن إتاحة حجز عمرة شهر رمضان المبارك من خلال تطبيق توكلنا الرقمي هذا العام، وذلك لأن يتم التسهيل علي الوافدين لبيت الله الحرام من كافة إنحاء العالم القيام بعملية الحجز.

حجز عمرة رمضان عبر تطبيق توكلنا

أوضحت وزارة الحج والعمرة بإن التسجيل في موسم الحج هذا العام يكون للأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد والذين حصلو في بلادهم على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الوزارة بإن الحد الأدني للأعمار في العمرة هم 7 سنوات.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

يعتبر تطبيق توكلنا الإلكتروني هو أحد التطبيقات الرقمية التابعة للحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التسجيل في هذا التطبيق من خلال أجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

تحميل التطبيق علي هاتفك من متجر جوجل بلاي أو أبل استور.

فتح التطبيق علي الهاتف ثم الضغط علي زر التسجيل.

بعد ذلك تقوم بتحديد الجنسية من قائمة الجنسيات.

أذا كنت مواطن سعودي تكتب رقم الهوية وبالنسبة للمقيمين يدخل رقم الإقامة.

تكتب تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

تقوم بالضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة حجز عمرة رمضان عبر تطبيق توكلنا

قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن التسجيل في عمرة شهر رمضان المبارك هذا العام من خلال التطبيق الإلكتروني حيث يتم الحجز عبرالأتي: