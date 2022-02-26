نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب التأهيل الشامل لشهر فبراير 2022 وخطوات الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول راتب التأهيل الشامل لشهر فبراير 2022، حيث إن هذا السؤال هو أحد الاسئلة التي قد تدور في أذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من إعانة التأهيل الشامل المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأنة قد تأخر صرف راتب التأهيل هذا الشهر عن الموعد المحدد له.

التأهيل الشامل لشهر فبراير 2022

برنامج التأهيل الشامل هو أحد برامج المعونات المالية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى عدد محدد من الفئات في المجتمع السعودي وهم الذين لديهم إعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية تمنعهم عن العمل حيث يقدم لهم ذلك البرنامج دخل شهري لهم بجانب تأهيلهم للعمل في المملكة.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل

يوجد عدد من الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها من أجل القبول في دعم التأهيل الشامل، حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:

إن يكون المستفيد من البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

يشترط إن لا يزيد الدخل الشهري له عن 4 الاف ريال سعودي.

يجب إن يكون المتقدم مستقل السكن وليس مقيم في أحدي مراكز الأيواء بالمملكة.

يجب إن لا يقل عمر المتقدم عن 45 سنة.

يشترط إن يكون مسجل في وزارة الموارد البشرية بإنة لدية إعاقة.

موعد نزول راتب التأهيل الشامل لشهر فبراير 2022

يتم صرف راتب التأهيل الشامل في يوم 26 من كل شهر ميلادي ولكن هذا الشهر تم تأجيل موعد نزول الراتب إلى يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك بسبب توافق يوم الإيداع مع عطلة رسمية في المملكة.

وقد خصصت وزارة الموارد البشرية خدمة للاستعلام عن التأهيل الشامل عبر شبكة الأنترنت حيث إن ذلك يكون عبر القيام بالأتي: