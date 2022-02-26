عاجل.. الرئيس الأوكرانى يرحب بقرار ألمانيا إرسال أسلحة لبلاده

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة الألمانية، فى وقت سابق اليوم السبت، أنها ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينجر أرض جو المضاد للطائرات، بحسب "رويترز".

في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن ألمانيا وافقت على إرسال 400 قذيفة آر.بي.جي من هولندا إلى أوكرانيا.

في غضون ذلك، أمرت وزارة الدفاع الروسية، وحدات القوات المسلحة بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية عدم التفاوض مع روسيا.