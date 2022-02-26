عاجل.. الأمم المتحدة: سنعزز دعمنا الإنسانى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، فى تصريح عقب الاتصال، إن الأمم المتحدة ستعزز دعمها الإنسانى لأوكرانيا.
ومساء اليوم، قال الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى، إن دفاع شعبنا أحبط السيناريو الروسى، مؤكدًا ان جهوزية الشعب للدفاع عن البلد أحبطت ذلك.
وأضاف زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى، "سنقاتل إلى أطول وقت ممكن لاستعادة بلادنا وتحريرها، معربًا عن امتنانه للدول التى أبدت استعدادها لإقصاء روسيا من نظام "سويفت".
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