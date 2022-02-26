جدة - نرمين السيد - توجّه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم السبت، بشكل مباشر عبر تويتر إلى الشعب الروسى، بالقول إنه "لا يستحقّ" حربًا تُشن على "جيرانه" الأوكرانيين، مؤكدًا أن لا أحد يحاول "تعريض (سلامة هذا الشعب) للخطر".





ونُشرت رسالته بالانجليزية والروسية فى اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى مقطع فيديو قصير بالأسود والأبيض يحمل شعار وزارة الخارجية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز". وجاء فى رسالة بلينكن "إلى الشعب الروسى: تستحقون العيش بأمن وكرامة مثل جميع الناس فى أى مكان". وأضاف وزير الخارجية الأمريكى "لا أحد يحاول تعريض ذلك للخطر. أنتم لا تستحقون حربًا عديمة الجدوى مع جيرانكم وأصدقائكم وعائلتكم فى أوكرانيا". وختم "إن شعب أوكرانيا يستحقّ أن يعيش بسلام، مثلما أنتم تستحقون ذلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: الشعب الروسى لا يستحق حربا تشن على جيرانه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.