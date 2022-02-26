جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم السبت، لافتًا إلى التباحث مع "جوتيريش" حول حرمان روسيا من حق التصويت فى مجلس الأمن الدولى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف " زيلينسكى"، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء السبت، أنه تطرق فى مباحثاته مع أمين الأمم المتحدة إلى ضرورة "وصف تصرفات روسيا وتصريحاتها بأنها إبادة جماعية لشعب أوكرانيا". ومساء اليوم، قال الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى، إن دفاع شعبنا أحبط السيناريو الروسى، مؤكدًا أن جهوزية الشعب للدفاع عن البلد أحبطت ذلك. وأضاف زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى، "سنقاتل إلى أطول وقت ممكن لاستعادة بلادنا وتحريرها، معربًا عن امتنانه للدول التى أبدت استعدادها لإقصاء روسيا من نظام "سويفت".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس أوكرانيا: بحثت مع جوتيريش اعتبار الأعمال الروسية إبادة لشعبنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.