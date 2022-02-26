minha.anem.dz التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل

minha.anem.dz التسجيل في منحة البطالة ، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz يوم الجمعة الخامس والعشرون من شهر فيفري الجاري، كما بينت لكل الشباب العاطلين عن العمل الراغبين في التقديم على منحة 13000 خطوات التسجيل، وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عن رابط التسجيل في منصة منحة البطالة 2022 وما هي الوثائق والشروط المطلوبة لاتمام عملية التسجيل على موقع المنصة الرقمية 2022 minha، وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.

minha.anem.dz التسجيل في منحة البطالة

كما يستطيع كافة طالبي العمل من الشباب العاطلين عن العمل في الجزائر التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha من خلال خطوات بسيطة اعلنت عنها الوكالة الوطنية للتشغيل في وقت سابق وجاءت طرسقة التسجيل في المنحة كالآتي:

الدخول إلى رابط منصة منحة الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت.

الاطلاع على كل الشروط والأحكام،

ثم يضغط المتقدم على زر التسجيل الموجود في أعلى واجهة الموقع.

ثم كتابة معلوماتك الشخصية من ضمنها: رقم بطاقة التعريف ورقم بطاقة طالب العمل في الخانات المخصصة لها.

انتظر ثواني حتى يتحقق الموقع من بياناتك الشخصية.

في حال رفضك ستظهر لك عبارة مرفوض. ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة”. مع توضيح لسبب الرفض.

في حال قبولك سيتم الانتقال بك إلى المرحلة التالية.

بعدها يجب كتابة اسمك ولقبك ورقم الحساب البريدي الجاري.

ثم تحديد موعد المقابلة التي ستقام مع مستشار الوكالة في مدينك.

وفي آخر مرحلة يحفظ ويطبع التعهد والوصل الخاص بالموعد.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 الجريدة الرسمية

شرط السن إذ يجب أن يكون سنّ المتقدمين من 19 إلى 40. الحصول على حساب بريدي مفعّل وأن لا يكون لحسابه البريدي أي نوع من النشاطات التجارية. لا يجب ان يكون المتقدم قد انتفع من إحدى برامج الدعم الحكومي. ولا يحصل على إعانات من الصندوق الوطني للتقاعد. ألا يكون زوج المتقدمة موظف له راتب شهري. وأن يثبت كل شاب وضعيته بخصوص الخدمة الوطنية. وفي حال رفض المواطن أكثر من 2 عرض عمل من العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل، ستسقط عنه المنحة تلقائيا. أن يكون طالبا للعمل لأول مرة ولم يسبق له أن شغل أي وظيفة ولو بشكل مؤقت.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق لاهم الشروط الخاصة بمنحة البطالة في الجزائر وكذلك أدرجنا لكم رابط minha.anem.dz للتسجيل في منحة البطالة 2022.