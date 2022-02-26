خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية 2022 للمواطن والمقيم وشروط حملة الراجحي للحج 1443

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022 شروط حملات الراجحي للحج والتي تعد اشهر حملات الحج المجانية في المملكة للمواطنين والمقيمين وتعمل تلك الحمله على تسهيل فريضة الحج لغير القادرين لذا نقدم تفاصيل الاشتراك في حمله الراجحي للحج المجاني 1443 وشروط التقديم في حملات الحج المجانية في الراجحي وكيفية التسجيل في الحمله المجانية للحج المقدمة من مؤسسة الراجحي والتي انطلقت عام 1391 على يد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي لتقديم الخدمات المجانية للزائرين لبيت الله لأداء مناسك الحج وتستمر الحملة في تقديم رحلات مجانية.

شروط التسجيل في حمله الراجحي للحج المجانية

الحملات مقدمة لغير القادرين.

كذلك يجب ان تكون تلك رحلة الحج الاولي للمتقدم.

أيضا يجب اثبات عدم قدرة الشخص على نفقات الحج.

ثم يجب ان يكون المتقدم قادر أداء فريضة الحج ويتحمل مشقته.

أيضا يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ثم يجب تجاوز عمر المتقدم عن 25 عاماً.

في حالة تقدم الشخص كمحرم يجب ان لا يقل عمره عن 18 عام.

كذلك يجب تقديم نموذج الحملة وصورة من كارت العائلة.

أيضا تتم عملية السفر عن طريق حافلات الحملة فقط.

شروط حملات الراجحي للحج للمقيمين

يجب ان تكون الإقامة سارية.

أيضا يجب إقامة المتقدم لمدة سنة كاملة داخل المملكة على الأقل.

ثم حسن سير وسلوك المتقدم ولم يسبق ادانته في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

كذلك يجب ان لا يتجاوز راتب المقيم الشهري 3000 ريال.

طريقة التسجيل في حمله الراجحي للحج المجانية

أولا يجب الدخول علي موقع حملة الراجحي الخيرية الرسمي لحملات الحج المجانية للحجاج .

ثم يتم فتح تبويب يحتوي على كلمة تسجيل دخول الحاج.

وبعد ذلك يتم الضغط على مربعين أول مربع هو خاص برقم الهوية عليك بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالمقيم ، ثم يتم إضافة رقم جوال الحاج الشخصي.

وبعدها يتم النقر علي خيار تسجيل الدخول.

ثم يتم الانتهاء من خطوات التسجيل في حملات الراجحي للحج المجانية.

موعد التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج 2022

أيضا بالنسبة لمواعيد التسجيل في حملات الحج المجانية الراجحي 1443 فسيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة خصوصاً مع فتح باب الحج والعمرة هذا العام بعد الغاء حملات حج الراجحي المجانية العام الماضي بسبب تفشي ازمة فيروس كورونا ومتحوراته وسوف نعلن لكم مع بدء التسجيل في حملات حج الراجحي المجانية 1443.