نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بطاقات الراجحي مع ايرك علي خدمات السيارات وخصومات 40% عند الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بطاقات الراجحي مع ايرك من اهم واحدث العروض التي تم إطلاقها مع بداية الشهر الحالي والتي تسال عنها كثير من المواطنين في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض جديده تم إطلاقها في الشهر الحالي أيضا. والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين السعوديين وتناسب حياتهم اليومية. ومن اهم هذه العروض عروض يوم التأسيس من الأهلي وتقسيط جميع المشتريات عن طريق بطاقات الأهلي الائتمانية. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الأهلي للسيارات المستعملة في الشهر الحالي ومعرفه الشروط والسيارات التي شملتهم العروض. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه الخصومات التي أعلنت عنها ايرك. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي العروض كما اعلن عنها المصرف.

عروض بطاقات الراجحي مع ايرك

اعلن مصرف الراجحي عن إطلاقه لعده عروض جديده بالمملكة بالتعاون مع الشركات المتعاقدة معه والتي شملت عروض بطاقات الراجحي مع ايرك. والتي تتيح لجميع العملاء بالاستمتاع بخصومات تصل إلي 40% عند الحصول علي احد منتجات ايرك. كما تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 1 فبراير 2022 وتنتهي في 31 ديسمبر 2022.

شروط عروض ايرك

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط والأحكام الخاصة بتلك العروض. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عن طريق النقاط الأتية:

يجب أن يكون المستفيد حامل لاحد بطاقات الراجحي الائتمانية.

لا يمكن للعميل دمج هذا العرض مع عرض اخر بالمصرف.

يتم الحصول علي خصم 40% عند التظليل والحماية الربعية.

خصم 35% علي الحماية النصفية وحماية النانو سيراميك.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي وايرك

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض بطاقات الراجحي مع ايرك. وذلك عبر استخدام بطاقات الراجحي عند الدفع وبعدها يتم تطبيق الخصومات عليك من الشركة. كما اعلن المصرف أيضا عن كيفيه الحصول علي بطاقه عن طريق الخطوات الأتية: