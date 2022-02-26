جدة - نرمين السيد - وأعلن مجلس الأمن، فى وقت مبكر اليوم السبت، فشله فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا بعد فيتو روسى. وأثنت المندوبة الأمريكية خلال الجلسة على شجاعة الروس الذين تظاهروا ضد الحرب وبوتين، ونددت المندوبة الأمريكية باستخدام روسيا حق الفيتو فى مجلس الأمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطالب أمريكية ألبانية لعقد جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.