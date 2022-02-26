ألمانيا وليتوانيا وبولندا تدعو روسيا لوقف الأعمال العسكرية داخل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال متحدث الحكومة الألمانية شتيفان هيبيستريت إن المستشار الألمانى أولاف شولتس بحث مع الرئيس الليتوانى نوسيدا ورئيس الوزراء البولندى موراويكى فى المستشارية الاتحادية اليوم السبت الوضع فى أوكرانيا وما حولها بعد الهجوم الروسى عليها.





وطالب رؤساء الحكومات الثلاثة روسيا بالوقف الفورى لجميع الأعمال العسكرية، وسحب قواتها المسلحة ومعداتها العسكرية دون قيد أو شرط من كامل أراضى أوكرانيا، والاحترام الكامل لوحدة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليا. وأشاد الزعماء برد الفعل السريع والحازم من جانب الاتحاد الأوروبى وحزمة العقوبات التى أقرت أمس، والتى تمثل نوعية جديدة فى النطاق والعمق. وشدد الزعماء على أنه ينبغى الاتفاق على مزيد من الإجراءات والعقوبات الهادفة والفعالة، كما ناقش المستشار ونظرائه الحاجة إلى تعزيز الجناح الشرقى لحلف الناتو.

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