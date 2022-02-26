تعرض موقع حزب السلطة فى روسيا لهجوم سيبرانى واسع النطاق

جدة - نرمين السيد - وقالت الخدمة الصحفية للحزب فى بيان: " لقد بدأ مساء اليوم هجوم سيبرانى باستخدم تقنية "دى دوس" على البنية التحتية للموقع الرسمى لحزب روسيا الموحدة، مؤكدة أن الهجوم ما زال مستمرا حتى اللحظة.
وأضاف البيان أن الهجوم جرى عبر مناطق مختلفة، موضحا أنه تم تحديد وحظر أكثر من 20 ألف عنوان إلكترونى مشارك فى الهجوم.
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