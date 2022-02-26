عاجل.. البنتاجون: الجيش الروسى لم يسيطر على أى مدينة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول رفيع فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة لم تكن متوقّعة من الجنود الأوكرانيين تبطئ تقدّمها وتشكّل مصدر إحباط لها، ما يمنع دخولها كييف حتى الآن.





وأشار المسؤول إلى أن القوات الروسية لم تستول حتى السبت على أى مدينة أوكرانية، كما لم تسيطر على المجال الجوى الأوكرانى، بحسب "فرانس برس".

ولم يوضح المسؤول عدد القوات الروسية التى وصلت إلى داخل أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة كانت قدرت إجمالى القوات الروسية المنتشرة بالقرب من أوكرانيا بأكثر من 150 ألفًا.

وأضاف المسؤول أنه يبدو أن الزعماء الروس لم يخططوا لتوفير ما يكفى من الوقود والدعم اللوجستى الأساسى لقواتهم خلال الهجوم، ويحاولون الآن تعديل ذلك.

وأضاف: "لا نزال نرى مؤشرات عن مقاومة أوكرانية تستطيع الاستمرار"، و"نعتقد أن الروس محبطون أكثر فأكثر من فقدانهم للزخم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، خصوصاً فى شمال أوكرانيا".

فى وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل المساعدات مضادات للدروع وأسلحة خفيفة وذخائر متنوعة، وبزات واقية ومعدات ذات صلة، ستسلم إلى أوكرانيا على مراحل وفى أقرب وقت ممكن.