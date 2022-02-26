صور تظهر قوات روسية قرب محطة الطاقة الكهرومائية في أوكرانيا

قالت شركة خاصة أميركية تتابع تحركات القوات في حرب أوكرانيا، إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت السبت، أظهرت قوات برية روسية تتجمع في نوفا كاخوفكا في أوكرانيا، بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر.

وأظهرت الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز شاحنات تقف على السد الخاص بالمحطة، إضافة إلى شاحنات أخرى متوقفة في الطريق. وتقع نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا.

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