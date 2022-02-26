معارك ضارية بالرصاص بين القوات الأوكرانية والروسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن استعداد شعب بلاده للدفاع عن أوكرانيا أحبط السيناريو الروسى، مشددا "سنقاتل بكل ما نستطيع لتحرير البلاد".

وأكد زيلينسكى، مساء اليوم السبت، أن الجيش الأوكرانى يسيطر على العاصمة كييف، مشددا على مواصلة القتال لصد الهجوم الروسى.

وشدد زيلينسكى على أن القتال مستمر فى العديد من المدن والمقاطعات، موضحا "سنواصل الدفاع عن بلدنا".

وأضاف الرئيس الأوكرانى "نجحنا فى صد الهجوم الروسى وسنواصل القتال".

وتدخل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يومها الثالث، اليوم السبت، حيث تجدد قصف العاصمة وسُمع دوى إطلاق نار فى ميدان الاستقلال وسط كييف منذ الساعات الأولى من اليوم.

ويأتى ذلك وسط تحذيرات من السفارات الأجنبية ومطالبات لرعاياها بالحذر والبقاء قرب الملاجئ، وتحذيرات متكررة للأوكرانيين بالنزول إلى الملاجئ للاحتماء من القصف.