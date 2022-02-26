بوريل: سأقترح حزمة مساعدات طارئة للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إنه سيقترح حزمة مساعدات طارئة للجيش الأوكرانى خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، المقرر عقده غدا الأحد، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى غدا الأحد؛ لمناقشة فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أمس الجمعة، إنه تم استدعاء السفير الروسى لدى الاتحاد الأوروبى للاحتجاج على العملية العسكرية ضد أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

وأضاف "بوريل"، أن الاتحاد أدرج الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف ضمن قائمة العقوبات على روسيا.

وتابع: " يجب أن تدرك روسيا أنها ستصبح فى عزلة عن المجتمع الدولى"، موضحًا "سندين الغزو الروسى لأوكرانيا خلال جلسة مجلس الأمن اليوم".

وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل دعممه لأوكرانيا على جميع الأصعدة، مضيفًا: " نعرف أن روسيا ستستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذى يدين الحرب فى أوكرانيا".