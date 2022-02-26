نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم.. وترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز المريخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الشياطين الحمر للفوز بالمباراة وتصدر المجموعة مبكرًا قبل مواجهة المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية، لمشاركة الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز التعادل السلبي بين الفريقين رغم المحاولات المتابدلة بين اللاعبين.

وفي نهاية الشوط الثاني من المباراة قلب تاييلو مورينا لاعب صن دانز الجنوب أفريقي اللقاء بتسجيل الهدف الأول لصالح فريقه في شباك محمد الشناوي.

ورغم محاولات الشياطين الحمر العودة للمباراة وتسجيل التعادل بعد احتساب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل ضائع إلا أن المحاولات بائت بالفشل لتصبح نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز 0-1.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويحل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق 26 فبراير، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد نقله من ملعب وي السلام، لتزامن إقامة مباراة المريخ السوداني مع نظيره الهلال السوداني عليه، في نفس اليوم.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر فريق صن داونز قائمة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، والتعادل مع المريخ.

وفي المركز الثاني يأتي المريخ السوداني برصيد 4 نقاط، فيما يتساوى الأهلي والهلال برصيد نقطة واحدة، لكن يتبقى مباراة مؤجلة في الجولة الثانية أمام المريخ السوادني.

استعداد الأهلي لمباراة صنداونز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة صنداونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بعودة جناحيه المميزين التونسي علي معلول والمصري محمد هاني، بعدما غابا عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاصة.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على فريق مصر المقاصة بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. والتي شهدت تألق الموزمبيقي لويس ميكسوني في المباراة بتسجيل هدفين بعد فترة صيام تهديف طويلة.

وأدى المارد الأحمر مرانه الجماعي الأخيرة قبل مواجهة صن داونز على ملعب التتش بالجزيرة. وذلك بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي.

وحرص المدير الفني على شرح بعض النقاط الفنية للاعبيه قبل مباراة نظيره الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتشهد المباراة المقبلة عودة محمد عبد المنعم “كامبوس” للمشاركة مجددا مع الفريق بعد غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاصة.