عاجل.. اشتباكات فى أطراف العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم السبت، بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية عدم التفاوض مع روسيا.
وجاء فى بيان الوزارة، "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة فى الاتجاهات الرئيسية للعملية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكرانى عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم فى جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".
وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات دونيتسك ولوجانسك بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".
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