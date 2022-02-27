جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، إن روسيا مستمرة فى الهجوم من جهة البحر الأسود، مشيرة إلى أن القوات الروسية تقصف البنى التحتية بشكل متزايد، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضافت "ماركوفا"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن بلادنا كلها تحت الهجوم وما يحدث فى بلدنا كارثة إنسانية كبرى، لافتة إلى أنه يجب عزل روسيا عن معظم المنظمات الدولية. وأوضحت أنه يجب فرض عقوبات مالية صارمة على روسيا، معربة عن امتنان بلادها للدول التى تقدم أسلحة إضافية لأوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سفيرة أوكرانيا فى واشنطن: الهجوم الروسى مستمر من جهة البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.