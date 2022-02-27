نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يبحثون عن موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz، والتي تم الإعلان عنها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، والذي بدأ تلقي الطلبات عليه منذ أمس الخامس والعشرون من شهر فبراير الحالي، وسوف نقوم بعرض الشروط اللازمة لتلقي طلبات الجزائريين للحصول على المنحة.

موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz

تم إطلاق المنحة الخاصة ببطالة الجزائريين والتي تعمل على منحهم موعد للمقابلة مع مستشار وكالة التشغيل حسب المكان المقيم به، وبعد هذا سوف يتم صرف مرتب شهري لمقدم المنحة في آخر كل شهر بمبلغ يصل إلى ثلاثة عشر آلاف دينار جزائري.

التسجيل في منحة البطالة

الآن أصبح بإمكانك التسجيل الإلكتروني في المنحة التي تقدمها الدولة الجزائرية لهذا العام 2022 عبر الموقع الخاص بها menha. anem. dz، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات، والتي سوف نعرضها عليكم فيما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التشغيل الجزائرية.

ثم اختيار ايقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك ستجد أن هناك بيانات شخصية مطلوبة من مقدم الطلب، ورقم البطاقة الوطنية، ثم قم باختيار ايقونة إرسال البيانات.

ثم بعد تقديم هذه البيانات سوف يتم فحص الحالة الخاصة بكل مقدم طلب، ومعرفة هل هو من المستحقين للمنحة، أم لا؟

فإذا كان غير مستحق ستجد كلمة رفض مع بيان السبب، وإذا كانت المنحة مقبولة سوف يظهر أمامك ما يلي:

كتابة الإسم الخاص بمقدم الطلب.

رقم الحساب الشخصي.

ميعاد المقابلة في الوكالة.

ثم قم بطباعة ما سبق ورقياً مع الورقة الخاصة بالشروط والتعهدات، وعليك الوصول في الميعاد المحدد لك.

شروط منحة البطالة

زيادة عمر المتقدم عن 19 عام إلى سن الأربعين.

عدم نشاط الحساب الخاص به.

عدم الحصول على دعم آخر مثل دعم التقاعد المقدم من الصندوق الوطني.

أن يكون غير مسجل بإحدى الجامعات.

أن يكون المقدم حاصل على تسوية الخدمة الوطنية.

إذا كانت المرأة متزوجة فلابد أن يكون الزوج متقاعد.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz، وقمنا بعرض كيفية التسجيل في المنحة مع إيضاح الشروط الخاصة بمنحة البطالة، فعلى راغبي المنحة التقديم فوراً.