نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مكافآت طلاب المدارس وطريقة الاستعلام في نظام نور وموعد إيداعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منحة لطلاب المدارس، عبارة عن مكافآت مالية ذات أهمية للطلاب، ويتم منحها لفئة محددة من طلاب المدارس داخل المملكة، أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة التأكد من حسابات الطلاب البنكية بحيث تكون البيانات مطابقة لبيانات الطلاب المستحقين للمكافأة والذين تنطبق عليهم الشروط، وتكون هذه الحسابات بأحد المصارف البنكية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد مكافآت الطلاب نوع من أنواع الدعم المقدم للطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم حتي يستطيعوا استكمال ما يلزمهم من المعدات المدرسية والأدوات التعليمية.

شروط الحصول على مكافآت الطلاب

للتقديم علي مكافآت الطلاب يجب انطباق بعض الشروط والضوابط الموضوعية:

أن يكون الطالب المستفاد سعودي الجنسية.

التزام الطالب بالحضور الجامعي دون انقطاع وتغيب.

يختلف موعد صرف المكافأة للطلاب من كلية لأخرى.

ان يكون الطالب منتظم في دراسته.

لا يقل معدله التراكمي عن 2 إلى 5 علامات.

طلاب البعثات الداخلية والخارجية يتمتعوا بالحصول علي المكافأة أيضاً.

قيمة مبلغ مكافآت الطلاب

بعد أن انتهى الفصل لدراسي الأول من العام 1443، ها نحن ننتظر بداية الفصل الثاني المقرر له يوم 5 ديسمبر، بعد أن حصل الطلاب على قسط من الراحة خلال العطلة المطولة، وفق نظام التعليم الجديد، الذي قسم العام الدراسي على ثلاثة فصول.

حددت وزارة تعليم المملكة القيمة المالية المقدمة للطلاب والتي تبدأ من 100 ريال سعودي وتصل إلى 300 ريال سعودي مستمرة من كل شهر طوال العام الدراسي وذلك سيكون للطلبة الذين انطبقت عليهم جميع الشروط المطلوبة ،ويجب علي الطلاب المتقدمين أن يكونوا من الفئة المستهدفة لهذه المكافآت التي تكون للطلبة المسجلين في جميع المراحل التعليمية من أول المرحلة الابتدائية والي مرحلة الصف الثاني الثانوي.

طريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب المدارس

متاح لأي طالب من الذين يحق لهم الحصول علي مكافآت الطلاب الدخول والاستعلام عن تفاصيل هذه المكافآت المالية وذلك بواسطة رقم الهوية المدون في الهوية الوطنية الخاصة به وذلك عن طريق عدة خطوات مهمة من خلال موقع نور التعليمي الإلكتروني بالتالي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع نظام نور التعليمي.

ومن ثم إدخال اسم المستخدم الخاص بالمستفيد وكلمة المرور الخاصة به

سيتم إرسال رمز تحقيق علي جوالك لتأكيد الهوية

الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر

برنامج المكافآت والإعانات

عرض المسيرات والمكافآت.

اختيار الشهر ثم اسم الطالب قم البحث

تظهر بيانات المكافأة المصروفة.

بعدها سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بمكافآت الطلاب والمواعيد الخاصة بصرفها وتحديد قيمة المبلغ علي حسب حالة كل طالب .

نزول مكافأة الطلاب 1443

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نزول مكافأة الطلاب عن شهر الحالي اليوم، ويمكن الاستعلام عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على رابط نظام نور، يأتي ذلك قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية، والتي من المنتظر أن تشهد العودة الحضورية لطلاب المدارس بجميع المراحل بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة، وسط الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة لحماية وسلامة الطلاب والمعلمين، وقد حددت الوزارة موعد الاستعلام عن النتائج من نظام نور قبل بداية الإجازة المقررة لنهاية الفصل الثاني.