منحة البطالة الجزائر 2022 طريقة التسجيل وشروط المنحة عبر minha anem dz

منحة البطالة الجزائر 2022 هي المنحة التي انتظرها الكثير من الشباب العاطلين عن العمل والذين يريدون الحصول على وظيفة من أجل القدرة على العيش حياة كريمة، وقد قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح منحة البطالة لعام 2022 من خلال منصة خاصة بها على الإنترنت لكي يتم التقديم من خلالها لمنع التجمعات في المؤسسات الحكومية.

منحة البطالة الجزائر 2022

سهلت الحكومة الجزائرية للمواطنين التقديم على المنحة، وقامت بعمل منصة على الإنترنت يستطيع المواطن التقديم عليها من المنزل للحماية من الإصابة بفيروس كورونا عند حدوث التجمعات ويتم التقديم بعدة خطوات بسيطة وهي:

أولًا يتم الدخول على الرابط الخاص بموقع منصة منحة للبطالة

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة على الموقع بكل دقة.

بعد إدخال المعلومات كاملة يتم الحصول على موعد من الوكالة الوطنية.

يتم سحب إيصال خاص بموعد المقابلة التي تم تحديدها مع وثيقة يوجد بها جميع البيانات التي تم إدخالها حتى يتم تقديمها عند الذهاب في الموعد المقابلة.

شروط التقديم في منحة البطالة

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لمنحة البطالة وهي:

لا بد أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة يحمل الجنسية الجزائرية وليس أي جنسية أخرى.

لا بد أن لا يقل السن عن 19 عام، وأن لا يزيد عن 40 عام.

لا بد أن يكون المتقدم لا يعمل في أي مؤسسة أخرى سواء كانت مؤسسة حكومية أو خاصة.

يجب أن يكون المتقدم غير مستفاد من أي برنامج مساعدة آخر تقدمه الدولة.

يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من هذه الخدمة من قبل.

يجب أن لا يكون المتقدم يحصل على الاستفادة المقدمة من الصندوق التقاعدي.

لا بد من وجود شهادة تثبت موقف المتقدم من الخدمة الوطنية.

لا بد أن يكون المتقدم لم يحصل على أي عمل من قبل، ويكون هذا العمل أول عمل بالنسبة له.

في نهاية مقال منحة البطالة الجزائر 2022 قد تحدثنا عن طريقة التقديم للحصول على هذه المنحة من خلال الخطوات بشكل دقيق، وذكرنا الرابط الخاص بالموقع الذي يتم التقديم عليه، مع بعض الشروط التي لا بد أن تتوافر في المتقدم للمنحة.