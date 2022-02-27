ماكرون يطالب رئيس بيلاروسيا بضمان "انسحاب روسيا من بلاده"

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بضمان "انسحاب القوات الروسية" من بيلاروسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقال الإليزيه في بيان إن ماكرون دعا الرئيس البيلاروسي إلى "المطالبة بأسرع وقت ممكن بانسحاب القوات الروسية من بلاده"، حاضا إياه على التعاون مع المجتمع الدولي للسماح بتوفير مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

وأضاف الإليزيه: "شدد رئيس الجمهورية على التنديد بخطورة قرار من شأنه السماح لروسيا بنشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا".

وتابع: "دعا رئيس الجمهورية رئيس بيلاروسيا إلى أن يَفرض، في أسرع وقت ممكن، بأن تنسحب من أراضي بلاده القوات الروسية التي تشن حربا أحادية وغير عادلة، وشدد على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لإجراء عمليات إنسانية لإغاثة الشعب الأوكراني".

وأردف الإليزيه أن "رئيس الجمهورية شدد على أن الأخوة بين الشعبين البيلاروسي والأوكراني يجب أن تقود بيلاروسيا إلى رفض أن تكون تابعة لروسيا وشريكة لها في الحرب ضد أوكرانيا".