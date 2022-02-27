الجوازات تطبيق المرحلة الثانية من الجواز الإلكتروني السعودي 2022م

الجواز الإلكتروني السعودي 2022 والذي تم إطلاقه من قبل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أثناء زيارة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود للمديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض لتفقد حسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة والزائرين، وقد أعلنت اليوم الجوازات السعودية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الإصدارات والتي يتم الاستفادة منها وإستخراج الجواز الإلكتروني من خلال مراجعة إدارات الجوازات، ويتم إيصالها من خلال البريد السعودي سبل، في فترة زمنية من ثلاث لخمس أيام عمل.

الجواز الإلكتروني السعودي 2022

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق عن أن باب استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الجواز الإلكتروني مفتوح دون الحاجة لتحديد موعد مسبق من الجوزات السعودية، فقط قم بمراجعة أقرب فرع من إدارات الجوازات بعد التسجيل إلكترونيًا لطلب تغيير جواز السفر العادي القديم إلى جواز إلكتروني عبر منصة أبشر.

طريقة تجديد جواز السفر القديم إلى الجواز الإلكتروني 2022

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد جواز السفر السعودي يتم من خلال الخطوات التالية:

أولًا لا يتطلب ذلك تحديد موعد مسبق كل ما على راغب تجديد جواز سفره القيام بمراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها.

كذلك وفق ما أوضحت الجوازات السعودية أن التجديد يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

في الختام يتم تجديد جواز السفر في مدة تقدر ب 3 أيام عمل فقط بعدها يتم استلام جوزا السفر الإلكتروني.

مميزات عن الجواز الإلكتروني الحديث 2022

كما يتميز الجواز الإلكتروني الجديد 1443 الذي تم الإعلان عنه اليوم بالتالي: