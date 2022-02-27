نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الرواتب لهذا الشهر القطاع الخاص والعام في السعودية وفقًا لتصريحات وزارة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة المالية عن الجدول الذي يخص موعد صرف الرواتب للموظفين، لأنه أمراً هاماً لدى المواطنين كثيرين داخل المملكة السعودية الذين يعملوا بجميع القطاعات خاصة أو حتى عامة، بالإضافة للقطاعات العسكرية فهو به المواعيد الرسمية جميعها، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم ميعاد صرف الراتب والتفاصيل المهمة التي يحتاج إلى معرفتها الجميع.

موعد صرف الرواتب

إن المملكة السعودية حددت كافة المواعيد التي تخص إيداع الرواتب لجميع العاملين بقطاعاتها المختلفة الحكومية والخاصة وبالقطاعات العسكرية، فالراتب ينزل 27 فبراير بكل شهر ميلادي، وإن صادف ميعاد صرف يوم من أيام الإجازات الأسبوعية يقدم يوم أو حتى يؤخر يوم.

فإن كان ميعاد الصرف يوم الجمعة فالحكومة تقدم ميعاد الصرف ليكون الخميس، وأما إن كان ميعاد الصرف السبت فإن الحكومة تؤخره يوماً ليكون يوم الأحد، وإليكم ميعاد صرف الرواتب لهذا الشهر والأشهر القادمة وهي كالآتي:

راتب شهر فبراير يكون 27 فبراير الموافق 26 رجب.

ميعاد صرف راتب مارس يكون 27 مارس الموافق 24 شعبان.

راتب شهر أبريل 27 أبريل الموافق 27 رمضان،

أما عن راتب مايو 26 مايو بتقديم يوم لأن ميعاد الصرف سيكون موافق إجازة أسبوعية ويوافق هذا اليوم هجرياً 25 شوال.

راتب يونيو 27 يونيو الموافق 28 ذو القعدة.

ميعاد صرف راتب يوليو 27 يوليو الموافق 27 ذو الحجة.

راتب أغسطس سيتم صرفه 28 أغسطس الموافق 30 محرم.

رواتب القطاع الخاص

يعتقد البعض بأن ميعاد النزول لرواتب القطاع الخاص تختلف عن القطاع العام، ولكن أغلبها في القطاع الخاص يتم صرف الرواتب لهم بنفس الميعاد الخاص بصرف رواتب القطاع العام، فوزارة المالية قد حددت الميعاد 27 بكل شهر، ويؤخر يوم أو يقدم يوم طبقاً لميعاد الصرف، وموافقة يوم الصرف إجازة أسبوعية، والقطاع الخاص قد تماشى مع هذا اليوم حتى يكون الجميع متساوي.

تطبيق الرواتب

لقد أطلقت وزارة المالية تطبيقاً لكي يستطيع الجميع أن يعرفوا ميعاد صرف الراتب الخاص بهم، وهذا إن كان حساب المواطن أو التأمينات، راتب ساند، رواتب الموظفين، رواتب المتقاعدين المدنية وكذلك العسكرية، وراتب التأهيل الشامل، وهذا كله من خلال التطبيق المطلق من قبل الوزارة على هواتف الآيفون الذي يتم تحميل البرنامج من خلال متجر بلاي ستور، أو هواتف الأندرويد التي تسمح بتحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي.