عاجل.. سماع دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - كما قالت، إنه اندلع حريق ضخم فى خزان وقود قرب كييف بعد إصابته بصاروخ.

وفى وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم السبت، بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية عدم التفاوض مع روسيا.

وجاء فى بيان الوزارة، "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة فى الاتجاهات الرئيسية للعملية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكرانى عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم فى جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات دونيتسك ولوجانسك بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".