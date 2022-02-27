نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز السعودي الالكتروني وطريقة تطبيق المرحلة الثانية منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم إطلاق جواز الكتروني في السعودية لعام الفين اثنين وعشرين عن طريق المديرية العامة للجوازات وذلك حدث عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وهو وزير الداخلية في السعودية بزيارته للمديرية العامة للجوازات وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لكي يقوم بتفقد الأمور للعمل وحسن سيرها.

تفقد وزير الداخلية في المملكة العربية السعدية كل الخدمات التي يتم تقديمها لجميع المواطنين السعوديين والأشخاص المقيمين بها بالإضافة إلى الزائرين لها من خلال المديرية العامة للجوازات، وقد قامت الاعلان اليوم عن البدا في تطبيق المرحلة التي يمكنك أن تستفيد منها لكي تستخرج الجواز الالكتروني السعودي وهي المرحلة الثانية.

الجواز الالكتروني في السعودية لعام 2022

لقد قامت المديرية العامة للجوازات في السعودية لإيضاح بعض الأمور الهامة وذلك كان في وقت سابق بأن باب الاستقبال للطلبات الخاصة بالاشخاص الراغبين في أن يحصلوا على الجواز السعودي الالكتروني الان مفتوح ، ولن تحتاج إلى تحديد أي موعد يكون مسبق من خلال الجوازات السعودية.

فقط كل ما عليك فعله هو أن تذهب الى الفرع القريب منك فسوف تجد العديد من الفروع لإدارات الجوازات وذلك يحدث بعد أن تقوم بالتسجيل الالكتروني لكي تقوم بتغيير جواز السفر القديم الخاص بك إلى جواز سعودي الكتروني وذلك من خلال منصة ابشر.

خطوات تجديد جواز سفرك العادي إلى جواز سفر الكتروني

لكي تقوم لابد جواز السفر القديم الخاص بك إلى جواز سفر سعودي الكتروني عليك أن تقوم باتباع هذه الخطوات:

اول شئ يجب ان تعرفه أنه لن يتم طلب منك أن تحدد موعد مسبق لتجديد جواز السفر القديم.

عليك أولا أن تقوم بمراجعة الإدارة الخاصة بالجوازات في المكان التابع لك.

تقوم بالتجديد لجواز سفرك من خلال استخدام منصة ابشر.

تستطيع تحديد جواز السفر القديم إلى جواز سفر سعودي الكتروني في مدة ثلاثة أيام فقط لا غير وبعد هذه المدة سوف تستلم جواز السفر السعودي الالكتروني.

أهم مميزات جواز السفر السعودي الالكتروني