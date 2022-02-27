نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa التسجيل والاستعلام sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي
تحديث المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa لبيانات المسجلين بمقطوعة الضمان من قبل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد تأخر في صرف مستحقات المسجلين والمستفيدين من قبل من المساعدة المقطوعة المقدمة طول السنوات الماضية وتعلن الوزارة ضرورة تحديث بيانات المسجلين في الوزارة على الرابط الجديد.
تحديث المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa التسجيل والاستعلام sso.hrsd.gov.sa
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين منها، وهم فئة محدودي الدخل الذين يستحقوا أموال الزكاة والدعم من المملكة للعيش بكرامة، وتقوم الوزارة بتقديم الرواتب الشهرية للمحتاجين، من العاطلين والموظفين ذوي الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل اللاتي ليس لديهن ما يعولهن والعاطلين لحين الحصول على فرصة للعمل، وتقوم الوزارة أيضا بتقديم مبلغ مقتطع لسداد نفقات معيشية أطلق عليه المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي.
موعد صرف المساعدات المقطوعة
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة، والتي تكون مرة أو مرتين في العام حسب حالة المسجلين فيها، ويتم تحديث بيانات المستفيدين والذين لم يتم تحديث بياناتهم منذ عامين منذ الصرف الأخير للمقطوعة، ويتوقع أن تقوم الوزارة بصرف المساعدة المقطوعة في رمضان 1443.
|تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي
|تحديث بيانات المقطوعة
|
|
الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالرقم المدني
- يتم الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- يقوم بإدخال رقم السجل المدني.
- يتم تسجيل رمز التحقق.
- يقوم باختيار “عرض”.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ