تحديث المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa التسجيل والاستعلام sso.hrsd.gov.sa

تحديث المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa لبيانات المسجلين بمقطوعة الضمان من قبل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد تأخر في صرف مستحقات المسجلين والمستفيدين من قبل من المساعدة المقطوعة المقدمة طول السنوات الماضية وتعلن الوزارة ضرورة تحديث بيانات المسجلين في الوزارة على الرابط الجديد.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين منها، وهم فئة محدودي الدخل الذين يستحقوا أموال الزكاة والدعم من المملكة للعيش بكرامة، وتقوم الوزارة بتقديم الرواتب الشهرية للمحتاجين، من العاطلين والموظفين ذوي الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل اللاتي ليس لديهن ما يعولهن والعاطلين لحين الحصول على فرصة للعمل، وتقوم الوزارة أيضا بتقديم مبلغ مقتطع لسداد نفقات معيشية أطلق عليه المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المساعدات المقطوعة

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة، والتي تكون مرة أو مرتين في العام حسب حالة المسجلين فيها، ويتم تحديث بيانات المستفيدين والذين لم يتم تحديث بياناتهم منذ عامين منذ الصرف الأخير للمقطوعة، ويتوقع أن تقوم الوزارة بصرف المساعدة المقطوعة في رمضان 1443.

تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي تحديث بيانات المقطوعة يقوم المواطن بالدخول عبر منصة الدخول الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم إنشاء حساب جديد يتم الحصول على رقم سري على الهاتف النقال على أن يتم تسجيله في المكان المخصص له. يكون من الهامة الإقرار بصحة البيانات الموافقة على الشروط. لابد من إرفاق المستندات الثبوتية. قبل الخروج يتم الحصول على رقم السجل المدني. يتم تسجيل الرقم المدني ورقم السجل للاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة . يقوم بتسجيل رمز التحقق. يقوم باختيار ايقونة “عرض”. يتم الدخول على رابط الضمان المطور الجديد . يقوم باختيار خدمات المساعدات المقطوعة. يتم تسجيل البيانات الأحدث له ورقم الهاتف النقال. يقوم بالموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة والتي تتضمن شروط الضمان المطور الجديدة. يتم التأكد من دقة البيانات وصحتها قبل الخروج.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالرقم المدني