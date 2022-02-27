كوريا الشمالية تطلق صاروخا "في وقت حساس"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد"، بعد شهر شهد نوعا من الهدوء، ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق"، من دون أن توفر مزيدا من التفاصيل.

وأجرت بيونغيانغ سبع تجارب على أسلحة في يناير الماضي، بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017.

لكن محللين قالوا إن كوريا الشمالية أوقفت الاختبارات مؤقتا خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين، ربما مراعاة لحليفها الرئيسي الصين.

وحذرت كوريا الشمالية الشهر الماضي من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى.

وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 مارس.