سلفة فورية منحة 25٪ من الدخل الشهري من بنك الرياض بدون ضامن ولا كفيل

الأن يستطيع أي مواطن في المملكة العربية السعودية من الحصول على سلفة فورية من الكثير من البنوك في المملكة، ولكن بنك الرياض قدم تمويل فوري بمقدار ربع الراتب أي 25% من الدخل الشهري، ولديه العديد من المزايا غير موجودة في أي دولة أخرى ويعتبر التمويل على الراتب الشخصي بنسبة 25٪ من الراتب، لا يوجد ضمانات ولا فائدة على المبلغ، وقد حدد البنك بعض الشروط التي يجب استيفاءها لمن يرغب في التقدم وكيفية التقدم للحصول على السلفة مع خطوات ورابط للتقديم، وسلفة بنك الرياض تتم بطريقة بسيطة ويمكن للمستفيد تجديدها شهريًا عند حاجته إلى المال.

سلفة فورية بنك الرياض

قام البنك بتحديد برنامج تسهيل من خلال القنوات الرقمية والإلكترونية، ويعتبر أحد الخدمات الإلكترونية المتوفرة من بنك الرياض والتي تبسط عملية الحصول على السلفة، وأيضاً تم تخصيص هذه الخدمة لدعم المواطن السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية أيضًا دفع الفواتير أو شراء المستلزمات الضرورية ومسئوليات الحياة التي قد تتعطل بسبب انتهاء الراتب قبل نهاية الشهر أو ربما في المنتصف حسب الالتزامات الشهرية، وقد حدد بنك الرياض منتجات تمويلية متنوعة لتناسب وتستفيد أكبر عدد ممكن. العملاء قدر الإمكان ، حيث يوفر سهولة العثور على القرض المناسب لك بميزة تدعم اختيار المنتج بناءً على المعلومات التي يتم ادخالها، وسوف يقوم النظام باختيار التمويل الشخصي المناسب لك حسب البيانات المسجلة.

الشروط المطلوبة للحصول على سلفة بنك الرياض

قد حدد بنك الرياض بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن السعودي للحصول على تمويل فوري وتلك الشروط هي:

يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا للمواطن السعودي.

لا يقل دخل المواطن الشهري عن 5000 ريال سعودي.

يجب ألا يلتزم طالب المنحة بأي قرض يقوم بسداده بخلاف أي قرض سواء أكان عقاريًا أم إيجاريًا أم شخصيًا.

إذا كان مقدم الطلب مقيمًا لا يقل عمره عن 22 عامًا.

يتم تحويل الراتب على الفور أن تكون قيمة الاشتراك للمتقدم من الخدمة 500 ريال فقط تدفع مرة واحدة في السنة.

التسجيل في برنامج تسهيلات بنك الرياض

نعرض عليكم خطوات التسجيل في برنامج تسهيلات من بنك الرياض وتلك الخطوات الآتية: