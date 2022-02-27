البرازيل.. أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 73808 إصابات و753 وفاة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) فى آخر 24 ساعة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 73808 إصابات و753 وفاة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) فى آخر 24 ساعة. وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 28.7 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ العدد الرسمى للوفيات 650 ألفا.

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